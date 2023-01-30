Посол Азербайджана встретился с заместителем главы МИД России

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу.

Как сообщает Report , информацию об этом распространил МИД России.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в контексте реализации положений "Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

Отмечалось, что был затронут ряд актуальных международных и региональных вопросов, в том числе перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе реализации трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении.