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Посол Азербайджана встретился с заместителем главы МИД России

Посол Азербайджана встретился с заместителем главы МИД России Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 21:52
Посол Азербайджана встретился с заместителем главы МИД России

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил МИД России.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в контексте реализации положений "Декларации о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией".

Отмечалось, что был затронут ряд актуальных международных и региональных вопросов, в том числе перспективы нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе реализации трехсторонних договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Rusiya xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşüb

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