Посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов встретился с дипломатическим советником президента этой страны Фатмиром Челой.

Как сообщает Report, об этом дипломат сообщил в Twitter.

"Я был рад встретиться с дипломатическим советником президента Республики Албании Фатмиром Челой", - отметил он.