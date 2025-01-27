Посол Азербайджана встретился с министром информации Кении

Посол Азербайджана Султан Гаджиев встретился с секретарем кабинета Министерства информации Кении Уильямом Кабого Гитау.

Посол Азербайджана Султан Гаджиев встретился с главой Министерства информации Кении Уильямом Кабого Гитау.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети Х.

"Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев провел сегодня двустороннюю встречу с секретарем кабинета Министерства информации, коммуникаций и цифровой экономики достопочтенным Уильямом Кабого Гитау в штаб-квартире ведомства", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее глава диппредставительства Азербайджана в Найроби встретился с министром по делам молодежи и спорта восточноафриканской страны Кипчумбой Муркоменом для обсуждения возможностей сотрудничества в таких областях, как инновации, зеленая энергетика и спорт.