Посол Азербайджана встретился с руководителем канцелярии премьер-министра Японии

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде встретился с руководителем канцелярии премьер-министра Японии Йошихиде Сугой.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Японии.

На встрече стороны обсудили двусторонние связи, укрепление сотрудничества в различных областях и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Кроме того, Г. Исмаилзаде встретился с членом Палаты общин Японии Нобуюки Бабой. На встрече посол обсудил с парламентарием пути развития межпарламентских связей между двумя странами.