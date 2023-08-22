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Посол Азербайджана встретился с ректором Национального университета науки и технологий Пакистана

Посол Азербайджана встретился с ректором Национального университета науки и технологий Пакистана Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил академическое сотрудничество между азербайджанскими университетами и Национальным университетом наук и технологий Пакистана (METU) с ректором METU Джавидом Махмудом Бухари.
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 04:09
Посол Азербайджана встретился с ректором Национального университета науки и технологий Пакистана

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил академическое сотрудничество между азербайджанскими университетами и Национальным университетом наук и технологий Пакистана (METU) с ректором METU Джавидом Махмудом Бухари.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Состоялась продуктивная встреча с ректором Национального университета науки и технологий Пакистана Джавидом Махмудом Бухари. Основной темой нашей дискуссии стало установление академического сотрудничества между METU и соответствующими университетами Азербайджана", - отметил Х.Фархадов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Pakistanın Milli Elm və Texnologiya Universitetinin rektoru ilə görüşüb

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