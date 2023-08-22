Посол Азербайджана встретился с ректором Национального университета науки и технологий Пакистана

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил академическое сотрудничество между азербайджанскими университетами и Национальным университетом наук и технологий Пакистана (METU) с ректором METU Джавидом Махмудом Бухари.

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов обсудил академическое сотрудничество между азербайджанскими университетами и Национальным университетом наук и технологий Пакистана (METU) с ректором METU Джавидом Махмудом Бухари.

Как передает Report , об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Состоялась продуктивная встреча с ректором Национального университета науки и технологий Пакистана Джавидом Махмудом Бухари. Основной темой нашей дискуссии стало установление академического сотрудничества между METU и соответствующими университетами Азербайджана", - отметил Х.Фархадов.