Посол Азербайджана встретился с президентом Коста-Рики

Посол-нерезидент Азербайджана в Коста-Рике (с резиденцией в Мехико) Мамед Талыбов встретился с президентом этой страны Родриго Чавесом.

Посол-нерезидент Азербайджана в Коста-Рике (с резиденцией в Мехико) Мамед Талыбов встретился с президентом этой страны Родриго Чавесом.

Как передает Report , об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, на встрече была отмечена заинтересованность Баку и Сан-Хосе в развитии двусторонних отношений.

"Для меня было честью провести диалог с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом. Передал приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Выразил благодарность за активное участие Коста-Рики в COP29. Кроме того, я отметил наш взаимный интерес в развитии двусторонних отношений, в частности в сферах экономики и торговли", - отметил Мамед Талыбов.