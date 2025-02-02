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Посол Азербайджана встретился с президентом Коста-Рики

Посол Азербайджана встретился с президентом Коста-Рики Посол-нерезидент Азербайджана в Коста-Рике (с резиденцией в Мехико) Мамед Талыбов встретился с президентом этой страны Родриго Чавесом.
Внешняя политика
2 февраля 2025 г. 01:06
Посол Азербайджана встретился с президентом Коста-Рики

Посол-нерезидент Азербайджана в Коста-Рике (с резиденцией в Мехико) Мамед Талыбов встретился с президентом этой страны Родриго Чавесом.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети.

По его словам, на встрече была отмечена заинтересованность Баку и Сан-Хосе в развитии двусторонних отношений.

"Для меня было честью провести диалог с президентом Коста-Рики Родриго Чавесом. Передал приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Выразил благодарность за активное участие Коста-Рики в COP29. Кроме того, я отметил наш взаимный интерес в развитии двусторонних отношений, в частности в сферах экономики и торговли", - отметил Мамед Талыбов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Kosta-Rika Prezidenti ilə görüşüb

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