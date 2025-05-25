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Посол Азербайджана встретился с президентом Эквадора

Посол Азербайджана встретился с президентом Эквадора Посол Азербайджана в Эквадоре Рашад Новруз принял участие в церемонии инаугурации президента этой страны Даниэля Нобоа.
Внешняя политика
25 мая 2025 г. 05:43
Посол Азербайджана встретился с президентом Эквадора

Посол Азербайджана в Эквадоре Рашад Новруз встретился с президентом этой страны Даниэлем Нобоа, который был приведен к присяге в качестве главы государства.

Как передает Report, об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Имел большую честь встретиться с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа и вице-президентом Марией Хосе Пинто", - отметил посол.

Он также добавил, что передал эквадорскому лидеру поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева, и намерение расширять отношения между двумя странами.

Отметим, что 13 апреля в Эквадоре прошел второй тур президентских выборов. Национальный избирательный совет назвал победителем действующего главу государства Даниэля Нобоа. Согласно данным, опубликованным после обработки 99.47% протоколов, за него проголосовали 55.60% избирателей, за его соперницу Луису Гонсалес - 44.40%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Ekvador Prezidenti ilə görüşüb

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