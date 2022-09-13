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Посол Азербайджана встретился с официальным представителем МИД Ирана

Посол Азербайджана встретился с официальным представителем МИД Ирана Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с представителем Министерства иностранных дел этой страны и председателем Центра общественной дипломатии Насером Канани.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 12:38
Посол Азербайджана встретился с официальным представителем МИД Ирана

“Мы договорились ускорить существующее сотрудничество между нашими пресс-службами".

Об этом посол Азербайджана в Иране Али Ализаде написал в твиттере после встречи с пресс-секретарем Министерства иностранных дел и председателем Центра общественной дипломатии Насером Канани.

По его словам, на встрече было еще раз подчеркнуто, что средства массовой информации обеих стран могут сыграть положительную роль и оказать поддержку в дальнейшем укреплении азербайджано-иранских двусторонних связей.

12:38

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с представителем Министерства иностранных дел этой страны и председателем Центра общественной дипломатии Насером Канани.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Иране.

О том, какие вопросы обсуждались сторонами, не сообщается.

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