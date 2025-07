Посол Азербайджана встретился с новоназначенным министром энергетики Украины

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с новоназначенным министром энергетики страны Светланой Гринчук, чтобы обсудить сотрудничество Баку и Киева.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Рад был обсудить итоги недавней встречи правительственной комиссии Азербайджана и Украины по экономическому сотрудничеству и поговорить о дальнейших шагах. Также было уделено внимание позитивным перспективам двустороннего сотрудничества в области энергетики", - написал он.