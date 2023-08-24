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Посол Азербайджана встретился с начальником Генштаба турецкой армии

Посол Азербайджана встретился с начальником Генштаба турецкой армии Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генералом армии Метином Гюраком.
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 16:36
Посол Азербайджана встретился с начальником Генштаба турецкой армии

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил братской страны генералом армии Метином Гюраком.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве.

Было подчеркнуто, что Р.Мамедов пожелал удачи М.Гюраку на новом посту.

Р.Мамедов написал в своем аккаунте в социальной сети “Х”, что в ходе встречи между сторонами обсуждались вопросы сотрудничества в области обороны: "Мы верим, что сотрудничество двух стран будет продолжаться по нарастающей".

Отметим, что 3 августа М.Гюрак был назначен начальником Генерального штаба турецкой армии.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador meets with Turkish chief of general staff
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Türkiyə Ordusunun Baş Qərargah rəisi ilə görüşüb

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