Посол Азербайджана встретился с начальником Генштаба турецкой армии

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генералом армии Метином Гюраком.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил братской страны генералом армии Метином Гюраком.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве.

Было подчеркнуто, что Р.Мамедов пожелал удачи М.Гюраку на новом посту.

Р.Мамедов написал в своем аккаунте в социальной сети “Х”, что в ходе встречи между сторонами обсуждались вопросы сотрудничества в области обороны: "Мы верим, что сотрудничество двух стран будет продолжаться по нарастающей".

Отметим, что 3 августа М.Гюрак был назначен начальником Генерального штаба турецкой армии.