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Посол Азербайджана встретился с министром внутренних дел Грузии

Посол Азербайджана встретился с министром внутренних дел Грузии Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с министром внутренних дел этой страны Вахтангом Гомелаури
Внешняя политика
26 января 2021 г. 13:50
Посол Азербайджана встретился с министром внутренних дел Грузии

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с министром внутренних дел этой страны Вахтангом Гомелаури.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

На встрече, носящей ознакомительный характер, были рассмотрены отношения дружбы и стратегического партнерства между странами.

Также были обсуждены вопросы региональной безопасности, двустороннего и регионального сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, борьбы с организованной преступностью, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ambassador meets with Georgian Interior Minister
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Azərbaycan səfiri Gürcüstanın daxili işlər naziri ilə görüşüb

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