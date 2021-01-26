Посол Азербайджана встретился с министром внутренних дел Грузии

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с министром внутренних дел этой страны Вахтангом Гомелаури

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с министром внутренних дел этой страны Вахтангом Гомелаури.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

На встрече, носящей ознакомительный характер, были рассмотрены отношения дружбы и стратегического партнерства между странами.

Также были обсуждены вопросы региональной безопасности, двустороннего и регионального сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, борьбы с организованной преступностью, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.