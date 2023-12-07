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Посол Азербайджана встретился с министром экономической инклюзивности, малого бизнеса Марокко

Посол Азербайджана встретился с министром экономической инклюзивности, малого бизнеса Марокко 6 декабря 2023 года состоялась встреча посла Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назима Самедова с министром экономической инклюзивности, малого бизнеса, занятости и профессиональных навыков Марокко Юнесом Секкури.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 21:15
Посол Азербайджана встретился с министром экономической инклюзивности, малого бизнеса Марокко

6 декабря 2023 года состоялась встреча посла Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назима Самедова с министром экономической инклюзивности, малого бизнеса, занятости и профессиональных навыков Марокко Юнесом Секкури.

Как сообщает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о недавнем визите марокканского министра в нашу страну для участия в V конференции министров труда Организации исламского сотрудничества (ОИК), состоявшейся в Баку 21-23 ноября текущего года. Министр выразил удовлетворение визитом в нашу страну и сообщил, что вернулся из этого визита с хорошими впечатлениями.

В ходе встречи были затронуты документы, содержащие дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами в соответствующей сфере, подписанные 13 ноября этого года в рамках 2-го заседания Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Марокко. В данном контексте было отмечено, что важно, чтобы в ближайшее время начал работу Технический комитет, который предполагается создать между министерствами двух стран.

Также было предложено организовать онлайн-встречу представителей профильных институтов двух стран с целью обсуждения положений упомянутых документов. При этом Ю.Секкури отметил важность обмена опытом между министерствами и заявил, что марокканская сторона имеет большой опыт, особенно в вопросе профессиональных тренингов, и они готовы этим опытом поделиться.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri Mərakeşin İqtisadi inklüzivlik, kiçik biznes, məşğulluq və bacarıqlar naziri ilə görüşüb

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