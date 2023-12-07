Посол Азербайджана встретился с министром экономической инклюзивности, малого бизнеса Марокко

6 декабря 2023 года состоялась встреча посла Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назима Самедова с министром экономической инклюзивности, малого бизнеса, занятости и профессиональных навыков Марокко Юнесом Секкури.
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В ходе встречи были затронуты документы, содержащие дальнейшее укрепление сотрудничества между двумя странами в соответствующей сфере, подписанные 13 ноября этого года в рамках 2-го заседания Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Марокко. В данном контексте было отмечено, что важно, чтобы в ближайшее время начал работу Технический комитет, который предполагается создать между министерствами двух стран.
Также было предложено организовать онлайн-встречу представителей профильных институтов двух стран с целью обсуждения положений упомянутых документов. При этом Ю.Секкури отметил важность обмена опытом между министерствами и заявил, что марокканская сторона имеет большой опыт, особенно в вопросе профессиональных тренингов, и они готовы этим опытом поделиться.