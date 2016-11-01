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    Посол Азербайджана встретился с консультантом премьер-министра Пакистана по иностранным делам

    На встрече коснулись дальнейших взаимных визитов, встреч и вопросов организации выставок

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с президентом Федерации торгово-промышленных палат страны Абдулом Рауфом Алемом.

    Как сообщили Report из посольства, А.Ализаде отметил о продаже Пакистаном азербайджанских товаров и заявил о наличии преимуществ для вложения инвестиций.

    До этого А.Ализаде встретился с консультантом премьер-министра Пакистана по иностранным делам, исполняющим обязанности министра иностранных дел Сартаджем Азизом.

    Отметив о связи ряда азербайджанских бизнесменов с посольством для создания торговых связей с Пакистаном, посол заявил о широких возможностях для сотрудничества в сферах туризма, текстильной промышленности, сельского хозяйства и пр. 

    Здесь также коснулись дальнейших взаимных визитов, встреч и вопросов организации выставок. 

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