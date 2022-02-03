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Посол Азербайджана встретился с командующим ВМС Пакистана

Посол Азербайджана встретился с командующим ВМС Пакистана Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов встретился с командующим Военно-морскими силами Пакистана адмиралом Мухаммедом Амджад Ханом Ниази.
Внешняя политика
3 февраля 2022 г. 17:32
Посол Азербайджана встретился с командующим ВМС Пакистана

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов встретился с командующим Военно-морскими силами Пакистана адмиралом Мухаммедом Амджад Ханом Ниази.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

Посол поблагодарил адмирала Амджада Хана Ниази за теплый прием и подчеркнул, что, как и во всех сферах, в военной сфере сотрудничеству между нашими странами уделяется особое значение.

Адмирал Амджад Хан Ниази особо подчеркнул, что поддержка, оказываемая нашими странами друг другу, исходит из исторических корней, религиозных и культурных связей наших народов. Он отметил, что существующие учебные и военно-технические возможности ВМС Пакистана всегда открыты для Военно-Морского флота Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri Pakistan Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanı ilə görüşüb

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