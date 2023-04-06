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Посол Азербайджана встретился с главой парламента Валлоно-Брюссельской федерации Бельгии

Посол Азербайджана встретился с главой парламента Валлоно-Брюссельской федерации Бельгии Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов встретился с председателем парламента Валлоно-Брюссельской федерации Бельгии Руди Демотом.
Внешняя политика
6 апреля 2023 г. 21:41
Посол Азербайджана встретился с главой парламента Валлоно-Брюссельской федерации Бельгии

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов встретился с председателем парламента Валлоно-Брюссельской федерации Бельгии Руди Демотом.

Как передает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в Twitter.

"...Имел честь обменяться мнениями о дальнейшем развитии отношений между франкоязычной общиной Бельгии и Азербайджана", - написал посол В.Садыгов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı səfir Belçikanın Valloniya-Brüssel Federasiyası Parlamentinin Prezidenti ilə görüşüb

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