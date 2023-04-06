Посол Азербайджана встретился с главой парламента Валлоно-Брюссельской федерации Бельгии
Посол Азербайджана встретился с главой парламента Валлоно-Брюссельской федерации БельгииПосол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов встретился с председателем парламента Валлоно-Брюссельской федерации Бельгии Руди Демотом.
Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов встретился с председателем парламента Валлоно-Брюссельской федерации Бельгии Руди Демотом.
Как передает Report, об этом азербайджанский дипломат написал в Twitter.
"...Имел честь обменяться мнениями о дальнейшем развитии отношений между франкоязычной общиной Бельгии и Азербайджана", - написал посол В.Садыгов.
Had the honour to meet today Mr. Rudy Demotte, President of the Parliament of Wallonia-Brussels Federation, and exchange views on further development of relations between the French-speaking Community of Belgium and Azerbaijan. Thank you, Mr. President!@demotterudy@ParlementF… pic.twitter.com/IGDbnPqjht