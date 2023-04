Посол Азербайджана встретился с главой парламента Валлоно-Брюссельской федерации Бельгии

Посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов встретился с председателем парламента Валлоно-Брюссельской федерации Бельгии Руди Демотом.

Как передает Report , об этом азербайджанский дипломат написал в Twitter.

"...Имел честь обменяться мнениями о дальнейшем развитии отношений между франкоязычной общиной Бельгии и Азербайджана", - написал посол В.Садыгов.