Посол Азербайджана встретился с министром финансов Пакистана

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с министром финансов, доходов, экономических дел, статистики и приватизации этой страны Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

На встрече были затронуты перспективы развития двусторонних связей, в частности, укрепление отношений в финансовой области.

В ходе беседы М.И.Дар также напомнил о своем визите в Азербайджан в апреле 2015 года.