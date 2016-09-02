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    Посол Азербайджана встретился с министром финансов Пакистана

    На встрече были затронуты перспективы развития двусторонних связей

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с министром финансов, доходов, экономических дел, статистики и приватизации этой страны Мухаммадом Исхаком Даром.

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

    На встрече были затронуты перспективы развития двусторонних связей, в частности, укрепление отношений в финансовой области.

    В ходе беседы М.И.Дар также напомнил о своем визите в Азербайджан в апреле 2015 года.

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