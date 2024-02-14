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Посол Азербайджана встретился с генпрокурором Кении

Посол Азербайджана встретился с генпрокурором Кении
Внешняя политика
14 февраля 2024 г. 10:35
Посол Азербайджана встретился с генпрокурором Кении

Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев встретился с генеральным прокурором этой страны Ренсоном Мулеле Ингонгой.

Как сообщили Report в посольстве, генпрокурор высоко оценил открытие посольства Азербайджана в Кении в прошлом году и пожелал дипломату успехов в работе.

Ингонга отметил, что сотрудничество по взаимной правовой помощи, обмен опытом в борьбе с коррупцией и терроризмом, а также привлечение сотрудников прокуратуры к совместным тренингам будет полезно для обеих сторон.

Посол проинформировал генпрокурора об успешном проведении и результатах внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Он напомнил, что в 2024 году Азербайджан примет COP29, а в 2026 году - WUF13.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador of Azerbaijan meets Prosecutor General of Kenya
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın səfiri Keniyanın Baş prokuroru ilə görüşüb

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