Посол Азербайджана встретился с членами Корейско-азербайджанской ассоциации

Посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов встретился с представителями Корейско-Азербайджанской Ассоциации, входящей в состав Международной Ассоциации обмена Тэгу-Кёнбук.

Посол Азербайджана в Южной Корее Рамин Гасанов встретился с представителями Корейско-азербайджанской ассоциации, входящей в состав Международной ассоциации по обмену Тэгу-Кёнбук.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба посольства Азербайджана в Республике Корея.

"На вечере дружбы, проходившем в городе Тэгу при организации Международной ассоциации по обмену Тэгу-Кёнбук, посол Рамин Гасанов провел встречу с членами Корейско-азербайджанской ассоциации", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее в Южной Корее был представлен туристический потенциал и возможности Азербайджана в сфере туризма.