Посол Азербайджана вручила верительные грамоты президенту Франции

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты президенту этой страны Эммануэлю Макрону.
Как сообщает Report, президент Франции поздравил посла с назначением и пожелал успехов в работе.
Отметив, что Франция является дружественной Азербайджану страной, Э.Макрон сказал, что установление мира в регионе также отвечает интересам официального Парижа.
Посол Лейла Абдуллаева в свою очередь заявила, что Азербайджан является страной, заинтересованной в установлении мира в регионе, и продвигает мирную повестку. Она коснулась важности поддержки этой повестки дня.
В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией, а также ситуация в регионе.
J’ai eu le plaisir de présenter les Lettres de Créances à S.E. Monsieur le Président de la République française E.Macron.
Les relations bilatérales , ainsi que la situation régionale ont été brièvement évoquées.