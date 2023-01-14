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Посол Азербайджана вручила верительные грамоты президенту Франции

Посол Азербайджана вручила верительные грамоты президенту Франции Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты президенту этой страны Эммануэлю Макрону.
Внешняя политика
14 января 2023 г. 13:45
Посол Азербайджана вручила верительные грамоты президенту Франции

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты президенту этой страны Эммануэлю Макрону.

Как сообщает Report, президент Франции поздравил посла с назначением и пожелал успехов в работе.

Отметив, что Франция является дружественной Азербайджану страной, Э.Макрон сказал, что установление мира в регионе также отвечает интересам официального Парижа.

Посол Лейла Абдуллаева в свою очередь заявила, что Азербайджан является страной, заинтересованной в установлении мира в регионе, и продвигает мирную повестку. Она коснулась важности поддержки этой повестки дня.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией, а также ситуация в регионе.

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Версия на английском языке Azerbaijani Ambassador presents his credentials to President of France 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Fransa Prezidentinə təqdim edib

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