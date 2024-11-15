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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты султану Омана

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты султану Омана Новоназначенный посол Азербайджана в Омане Рашад Исмаилов вручил верительные грамоты султану Омана Хайсаму бин Тарику Аль Саиду.
Внешняя политика
15 ноября 2024 г. 06:16
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты султану Омана

Новоназначенный посол Азербайджана в Омане Рашад Исмаилов вручил верительные грамоты султану Омана Хайсаму бин Тарику Аль Саиду.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Султан Омана поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в будущей деятельности. Он высоко оценил успешное взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в рамках международных организаций.

"Отметив необходимость расширения двусторонних отношений, он выразил заинтересованность в продолжении позитивного сотрудничества между Азербайджаном и Оманом как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, особенно в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, а также в развитии связей в экономической, энергетической, образовательной, туристической и других сферах", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что султан отметил важный вклад, который внесет проходящий в Баку саммит COP29 в решение глобальных климатических проблем, и пожелал Азербайджану успехов в этом сложном и ответственном председательстве.

Посол выразил благодарность за теплые слова и прием, подчеркнув, что приложит все усилия для развития отношений между двумя странами, добавили в дипмиссии.

Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в июне назначил Рашада Исмаилова послом в Омане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri etimadnaməsini Oman Sultanına təqdim edib

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