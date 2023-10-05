Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Туркменистане Гисмят Гёзалов вручил верительные грамоты президенту Туркменистана Сардару Бердымухамедову.

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Туркменистане Гисмят Гёзалов вручил верительные грамоты президенту Туркменистана Сардару Бердымухамедову.

Как сообщили Report в дипмиссии, в ходе приема президент Сардар Бердымухамедов поздравил посла Гисмята Гёзалова с новым назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол передал туркменскому лидеру искренние приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сардар Бердымухамедов выразил признательность за приветствия и добрые пожелания главы нашего государства, и попросил передать президенту Ильхаму Алиеву свои приветствия и наилучшие пожелания.

На встрече было отмечено, что существующие стратегические отношения между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном успешно развиваются в различных направлениях, подчеркнуты перспективы дальнейшего развития двусторонних братских связей. Отмечено активное взаимодействие в политической, экономико-торговой, транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах.

Посол Гисмят Гёзалов отметил, что приложит все усилия для расширения двусторонних отношений, и в соответствии с духом двустороннего стратегического партнерства по всем направлениям будут предприняты соответствующие шаги в направлении развития сотрудничества.

В ходе встречи была подчеркнута важность диалога на высоком уровне между Азербайджаном и Туркменистаном, состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.