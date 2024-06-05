Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Тринидада и ТобагоПосол Азербайджана в Бразилии, Гайане, Суринаме и Эквадоре Рашад Новруз вручил свои верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго Кристин Карле Кангалу.
Посол Азербайджана в Бразилии, Гайане, Суринаме и Эквадоре Рашад Новруз вручил свои верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго Кристин Карле Кангалу.
Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "Х".
"Имел честь вручить сегодня свои верительные грамоты президенту Республики Тринидад и Тобаго Кристин Карле Кангалу. Благодарен за возможность обсудить наши двусторонние отношения и вопросы укрепления сотрудничества в предстоящие годы", - говорится в публикации.
I had the honour to present the Letter of my Credence to Her Excellency Christine Carla Kangaloo, President of the Republic of Trinidad and Tobago at the President's House today. I am thankful for the opportunity to have interacted about the state of affairs in our bilateral… pic.twitter.com/0vgM7vaq4e