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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго Посол Азербайджана в Бразилии, Гайане, Суринаме и Эквадоре Рашад Новруз вручил свои верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго Кристин Карле Кангалу.
Внешняя политика
5 июня 2024 г. 15:32
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго

Посол Азербайджана в Бразилии, Гайане, Суринаме и Эквадоре Рашад Новруз вручил свои верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго Кристин Карле Кангалу.

Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "Х".

"Имел честь вручить сегодня свои верительные грамоты президенту Республики Тринидад и Тобаго Кристин Карле Кангалу. Благодарен за возможность обсудить наши двусторонние отношения и вопросы укрепления сотрудничества в предстоящие годы", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan ambassador presents his credentials to President of Trinidad and Tobago
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın səfiri etimadnaməsini Trinidad və Tobaqonun prezidentinə təqdim edib

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