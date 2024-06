Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго

Посол Азербайджана в Бразилии, Гайане, Суринаме и Эквадоре Рашад Новруз вручил свои верительные грамоты президенту Тринидада и Тобаго Кристин Карле Кангалу.

Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "Х".

"Имел честь вручить сегодня свои верительные грамоты президенту Республики Тринидад и Тобаго Кристин Карле Кангалу. Благодарен за возможность обсудить наши двусторонние отношения и вопросы укрепления сотрудничества в предстоящие годы", - говорится в публикации.