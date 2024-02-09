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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Сенегала

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Сенегала Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко и одновременно в Республике Сенегал Назим Самедов вручил верительные грамоты сенегальскому лидеру Маки Саллу.
Внешняя политика
9 февраля 2024 г. 03:39
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Сенегала

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко и одновременно в Республике Сенегал Назим Самедов вручил верительные грамоты сенегальскому лидеру Маки Саллу.

Как сообщили Report в дипмиссии в Рабате, посол Назим Самедов передал Маки Саллу приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и от имени главы нашего государства пригласил его посетить Баку для участия в COP29. Посол подчеркнул, что Азербайджан является дружественной для Сенегала страной.

Сенегальский лидер выразил благодарность за приглашение и попросил посла передать приветствия и поздравления президенту Ильхаму Алиеву по случаю его победы на выборах.

В рамках визита Н.Самедова также запланированы встречи с представителями центральных и местных властей Сенегала, министром иностранных дел, представителями аккредитованного дипломатического корпуса в Дакаре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri etimadnaməsini Seneqal prezidentinə təqdim edib

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