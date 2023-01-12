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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы Новоназначенный посол Азербайджанской Республики в Республике Куба Руслан Рзаев вручил верительные грамоты президенту этой страны Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.
Внешняя политика
12 января 2023 г. 08:32
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы

Новоназначенный посол Азербайджана в Республике Куба Руслан Рзаев вручил верительные грамоты президенту этой страны Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщает Report, в ходе беседы посол Р.Рзаев передал приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Мигелю Диас-Канелю Бермудесу. Выразив признательность за приветствия главы нашего государства, кубинский лидер, в свою очередь, попросил передать его приветствия Президенту Азербайджанской Республики.

Состоялся обмен мнениями о развитии отношений двух стран по различным направлениям, продолжении сотрудничества в рамках международных организаций и других темах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri etimadnaməsini Kuba Prezidentinə təqdim edib

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