Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы

Новоназначенный посол Азербайджанской Республики в Республике Куба Руслан Рзаев вручил верительные грамоты президенту этой страны Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Новоназначенный посол Азербайджана в Республике Куба Руслан Рзаев вручил верительные грамоты президенту этой страны Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщает Report, в ходе беседы посол Р.Рзаев передал приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Мигелю Диас-Канелю Бермудесу. Выразив признательность за приветствия главы нашего государства, кубинский лидер, в свою очередь, попросил передать его приветствия Президенту Азербайджанской Республики.

Состоялся обмен мнениями о развитии отношений двух стран по различным направлениям, продолжении сотрудничества в рамках международных организаций и других темах, представляющих взаимный интерес.