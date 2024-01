Посол Азербайджана в Индии Эльчин Гусейнли вручил верительные грамоты президенту этой страны Драупади Мурму.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил в социальной сети Х.

"Сегодня мне выпала честь вручить верительные грамоты уважаемому президенту Индии Драупади Мурму. Для меня как послу Азербайджана в Индии большая честь служить своей стране и работать над развитием взаимоотношений!", - отметил Э.Гусейнли.