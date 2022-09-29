Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Германии

Новый посол Азербайджана в Германии Насими Агаев вручил верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Новый посол Азербайджана в Германии Насими Агаев вручил верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как сообщает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Германии.

Президент Германии побеседовал с послом.

Посол Н.Агаев передал приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева главе государства Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, поблагодарил за приветствие и попросил передать его приветствия президенту Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями по вопросам развития азербайджано-германских отношений, региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

На церемонии, состоявшейся в резиденции президента Германии в Берлине, был поднят Государственный Флаг Азербайджана.