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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Германии

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Германии Новый посол Азербайджана в Германии Насими Агаев вручил верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
Внешняя политика
29 сентября 2022 г. 14:50
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Германии

Новый посол Азербайджана в Германии Насими Агаев вручил верительные грамоты президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как сообщает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Германии.

Президент Германии побеседовал с послом.

Посол Н.Агаев передал приветствие президента Азербайджана Ильхама Алиева главе государства Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, поблагодарил за приветствие и попросил передать его приветствия президенту Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями по вопросам развития азербайджано-германских отношений, региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

На церемонии, состоявшейся в резиденции президента Германии в Берлине, был поднят Государственный Флаг Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani ambassador presents credentials to President of Germany
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri etimadnaməsini Almaniya Prezidentinə təqdim edib

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