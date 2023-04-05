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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Египта

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Египта Посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов вручил верительные грамоты президенту страны Абдульфаттаху ас-Сиси.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 14:46
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Египта

Посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов вручил верительные грамоты президенту страны Абдул-Фаттаху Ас-Сиси.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Египте.

Э.Полухов передал главе Египта приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметив, что визит президента Египта в Азербайджан в январе текущего года открыл новую страницу в развитии отношений между двумя странами.

Дипломат отметил, что азербайджанская сторона всегда выражает готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Президент Египта попросил передать приветствия и добрые пожелания президенту Ильхаму Алиеву, отметив, что египетская сторона готова к дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами во благо народов.

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Версия на английском языке ФотоAmbassador of Azerbaijan presents his credentials to President of Egypt
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan səfiri etimadnaməsini Misir Prezidentinə təqdim edib

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