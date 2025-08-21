О нас

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Доминиканы

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Доминиканы Посол Азербайджана в Доминикане Руслан Рзаев 20 августа вручил верительные грамоты президенту этой страны Луису Абинадеру.
Внешняя политика
21 августа 2025 г. 08:54
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Доминиканы

Посол Азербайджана в Доминикане Руслан Рзаев 20 августа вручил верительные грамоты президенту этой страны Луису Абинадеру.

Как передает Report, об этом сообщили в азербайджанской дипмиссии.

В ходе встречи посол Р.Рзаев передал президенту Луису Абинадеру приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выразив благодарность за приветствия главы нашего государства, доминиканский лидер, в свою очередь, попросил передать его приветствия президенту Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто наличие широких возможностей для развития связей между двумя странами в различных направлениях, отмечена важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Ambassador presents credentials to President of Dominican Republic
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Dominikan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi