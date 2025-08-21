Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Доминиканы

Посол Азербайджана в Доминикане Руслан Рзаев 20 августа вручил верительные грамоты президенту этой страны Луису Абинадеру.

Как передает Report , об этом сообщили в азербайджанской дипмиссии.

В ходе встречи посол Р.Рзаев передал президенту Луису Абинадеру приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выразив благодарность за приветствия главы нашего государства, доминиканский лидер, в свою очередь, попросил передать его приветствия президенту Азербайджана.

На встрече было подчеркнуто наличие широких возможностей для развития связей между двумя странами в различных направлениях, отмечена важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.