Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Бангладеш

Новоназначенный посол-нерезидент Азербайджана в Бангладеш Эльчин Гусейнли сегодня, 21 октября, вручил верительные грамоты президенту этой страны Мохаммеду Шахабуддину.

Новоназначенный посол-нерезидент Азербайджана в Бангладеш Эльчин Гусейнли сегодня, 21 октября, вручил верительные грамоты президенту этой страны Мохаммеду Шахабуддину.

Как передает Report, об этом посол сообщил в своей публикации в соцсети "Х".

“Наши страны поддерживают дружественные двусторонние связи и тесно сотрудничают в рамках международных организаций. Для меня большая честь иметь эту возможность послужить дальнейшему углублению наших отношений”, - отметил дипломат.

Посол в своей другой публикации сообщил, что сегодня на встрече с советником (и.о. министра) министерства охраны окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Бангладеш и известным юристом по вопросам охраны окружающей среды Сайедой Ризваной Хасан обсудил предстоящую в Баку конференцию COP29, "в том числе наиболее острые вопросы изменения климата".

СМИ Бангладеш в свою очередь сообщили, что президент страны Мохаммед Шахабуддин, принимая Гусейнли, заявил, что Бангладеш заинтересована в расширении взаимных и многосторонних отношений с Азербайджаном в различных областях, включая торговлю и инвестиции.

Он также подчеркнул важность расширения контактов на высоком уровне и обмена визитами торгово-инвестиционных делегаций с Азербайджаном для изучения потенциальных направлений развития отношений с Бангладеш.

"Шахабуддин также призвал посла работать над увеличением импорта различных товаров международного качества, включая готовую одежду, лекарства, керамику, изделия из кожи, а также над наймом квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы из Бангладеш", - говорится в сообщении.