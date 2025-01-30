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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Нидерландов

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Нидерландов Посол Азербайджана в Амстердаме Мамед Ахмедзаде вручил верительные грамоты королю Нидерландов Виллем-Александру.
Внешняя политика
30 января 2025 г. 06:11
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Нидерландов

Посол Азербайджана в Амстердаме Мамед Ахмедзаде вручил верительные грамоты королю Нидерландов Виллем-Александру.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в Х.

"Имел честь вручить свои верительные грамоты Его Величеству королю Нидерландов Виллему-Александру", - написал посол М.Ахмедзаде.

Он также подчеркнул, что обсудил с монархом текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Нидерландами, а также вопросы регионального развития.

Напомним, что М.Ахмедзаде был назначен послом в Амстердаме распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 20 декабря 2024 года.

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