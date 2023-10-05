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Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Марокко

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Марокко Посол Азербайджана Назим Самедов вручил верительные грамоты королю Марокко Мухаммеду VI.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 14:27
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Марокко

Посол Азербайджана Назим Самедов вручил верительные грамоты королю Марокко Мухаммеду VI.

Как сообщает Report, церемония состоялась в Королевском дворце в столице Марокко Рабате.

Посол передал королю Марокко приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнул, что Азербайджан является дружественной и братской страной для Марокко, и добавил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений.

Король Марокко, в свою очередь, попросил передать его приветствия президенту Азербайджана.

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Версия на английском языке Ambassador of Azerbaijan presents his credentials to King of Morocco
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri etimadnaməsini Mərakeş Kralına təqdim edib

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