Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Марокко

Посол Азербайджана Назим Самедов вручил верительные грамоты королю Марокко Мухаммеду VI.

Посол Азербайджана Назим Самедов вручил верительные грамоты королю Марокко Мухаммеду VI.

Как сообщает Report, церемония состоялась в Королевском дворце в столице Марокко Рабате.

Посол передал королю Марокко приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнул, что Азербайджан является дружественной и братской страной для Марокко, и добавил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений.

Король Марокко, в свою очередь, попросил передать его приветствия президенту Азербайджана.