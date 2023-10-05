Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Марокко

Посол Азербайджана Назим Самедов вручил верительные грамоты королю Марокко Мухаммеду VI.
Как сообщает Report, церемония состоялась в Королевском дворце в столице Марокко Рабате.
Посол передал королю Марокко приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркнул, что Азербайджан является дружественной и братской страной для Марокко, и добавил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений.
Король Марокко, в свою очередь, попросил передать его приветствия президенту Азербайджана.