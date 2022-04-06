Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королеве Дании

Посол Азербайджанской Республики, аккредитованный в Королевстве Дании, Элин Сулейманов вручил верительные грамоты Ее Величеству Королеве Дании Маргрете II.
В начале встречи посол Э.Сулейманов передал королеве искренние приветствия Президента Ильхама Алиева.
В свою очередь Королева Маргрете II поблагодарила Президента Ильхама Алиева за теплые приветствия и попросила передать ее приветствия и наилучшие пожелания Президенту Азербайджана. Она также пожелал успехов послу Э.Сулейманову.
В ходе визита у посла Э.Сулейманова состоятся встречи в Министерстве иностранных дел Королевства Дании.