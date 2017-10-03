Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Парагвая

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Аргентине и Парагвае Рашад Асланов вручил верительные грамоты президенту Парагвая Орасио Картесу.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, во время встречи, проведенной в ходе церемонии вручения верительных грамот, посол Р. Асланов передал главе Парагвая приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В свою очередь, О. Картес попросил передать его приветствия и самые добрые пожелания президенту Азербайджана.

На встрече посол Р. Асланов подробно проинформировал президента О. Картеса об Азербайджане. На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в различных сферах между Азербайджаном и Парагваем.

Президент О. Картес пожелал успехов в дипломатической деятельности послу Р. Асланову.