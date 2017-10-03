Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Парагвая

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Аргентине и Парагвае Рашад Асланов вручил верительные грамоты президенту Парагвая Орасио Картесу.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, во время встречи, проведенной в ходе церемонии вручения верительных грамот, посол Р. Асланов передал главе Парагвая приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В свою очередь, О. Картес попросил передать его приветствия и самые добрые пожелания президенту Азербайджана.
На встрече посол Р. Асланов подробно проинформировал президента О. Картеса об Азербайджане. На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в различных сферах между Азербайджаном и Парагваем.
Президент О. Картес пожелал успехов в дипломатической деятельности послу Р. Асланову.
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