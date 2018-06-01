Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Индии

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Индии Ашраф Шихалиев вручил верительные грамоты президенту Индии Раму Натху Ковинду, сообщает Report со ссылкой на United News of India.

Наряду с азербайджанским послом в ходе церемонии, состоявшейся в президентском дворце, свои грамоты вручили также представители Королевства Лесото, Кипра, Самоа и Ямайки.

Напомним, 2 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Шихалиева Ашрафа Фархад оглы чрезвычайным и полномочным послом страны в Индии.