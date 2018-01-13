Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Хорватии

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Хорватии Фахраддин Гурбанов вручил верительные грамоты президенту этой страны Колинде Грабар-Китарович.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, после церемонии вручения грамот посол Ф.Гурбанов передал К.Грабар-Китарович приветствия президента Ильхама Алиева.

Ф.Гурбанов отметил, что Баку был номинирован на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 и попросил Хорватию поддержать Азербайджан в голосовании в ноябре 2018 года. Посол подчеркнул, что Азербайджан имеет опыт, необходимый для проведения такого престижного мероприятия.

Кроме того, было отмечено, что в связи с празднованием 100-летия Азербайджанской Демократической Республики в 2018 году в Хорватии планируется провести ряд мероприятий.

В заключение посол вручил президенту К.Грабар-Китарович книгу "Али и Нино", переведенную на хорватский язык.