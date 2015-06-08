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    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Афганистана

    Состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению отношений и двусторонних связей между странами

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Туркменистане (одновременно аккредитован в Афганистане) Вахдат Султанзаде вручил верительные грамоты Президенту Афганистана Мохаммеду Ашрафу Гани, сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента этой страны. 

    В ходе встречи президента Афганистана Мохаммеда Ашрафа Гани с послом Вахдатом Султан-заде состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению отношений и двусторонних связей между двумя дружественными и братскими странами, развитию экономической, торговой, гуманитарной, культурной сфер и сферы безопасности.

    Президент Афганистана высоко оценил решение Азербайджана вложить в Афганистан, подчеркнув, что инвестиции сосредоточены на инфраструктуру.

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