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    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Иордании

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Король Абдалла II принял верительные грамоты ряда новоназначенных послов в Иорданию во время официальной церемонии во дворце Басман в Аммане, передает Report со ссылкой на иорданское агентство Petra.

    В частности, посол Азербайджана Расим Рзаев вручил верительные грамоты королю Иордании.

    Наряду с этим свои документы Абдалле II вручили новые послы Бахрейна, Хорватии, Ганы, Ирландии, Мальты и др.

    В церемонии приняли участие главный судья Королевского Хашимитского суда Файез Таравнех и министр иностранных дел Айман Сафади.

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