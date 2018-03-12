Посол Азербайджана вручил верительные грамоты королю Иордании

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Король Абдалла II принял верительные грамоты ряда новоназначенных послов в Иорданию во время официальной церемонии во дворце Басман в Аммане, передает Report со ссылкой на иорданское агентство Petra.

В частности, посол Азербайджана Расим Рзаев вручил верительные грамоты королю Иордании.

Наряду с этим свои документы Абдалле II вручили новые послы Бахрейна, Хорватии, Ганы, Ирландии, Мальты и др.

В церемонии приняли участие главный судья Королевского Хашимитского суда Файез Таравнех и министр иностранных дел Айман Сафади.