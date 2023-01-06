О нас

Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД Кубы

Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД Кубы 5 января новоназначенный посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел этой страны Элио Эдуардо Родригесу Пердомо.
Внешняя политика
6 января 2023 г. 08:50
Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД Кубы

5 января новоназначенный посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел этой страны Элио Эдуардо Родригесу Пердомо.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана на Кубе.

В ходе встречи заместитель министра отметил, что кубинское правительство высоко оценило решение Азербайджана об учреждении посольства в этой стране, поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече также состоялся обмен мнениями о продолжении позитивного сотрудничества между Азербайджаном и Кубой как в двустороннем, так и в многостороннем формате, особенно в рамках Движения неприсоединения, а также о перспективах развития связей в экономической, медицинской, образовательной, туристической и других сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani ambassador presents copy of his credentials to Cuban deputy foreign minister
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın səfiri etimadnamələrin surətini Kubanın XİN başçısının müavininə təqdim edib 

Экслюзивные новости

Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию умных городов
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"
4 января 2023 г. 10:45
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi