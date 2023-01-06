Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот заместителю главы МИД Кубы

5 января новоназначенный посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел этой страны Элио Эдуардо Родригесу Пердомо.

5 января новоназначенный посол Азербайджана на Кубе Руслан Рзаев вручил копию верительных грамот заместителю министра иностранных дел этой страны Элио Эдуардо Родригесу Пердомо.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана на Кубе.

В ходе встречи заместитель министра отметил, что кубинское правительство высоко оценило решение Азербайджана об учреждении посольства в этой стране, поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече также состоялся обмен мнениями о продолжении позитивного сотрудничества между Азербайджаном и Кубой как в двустороннем, так и в многостороннем формате, особенно в рамках Движения неприсоединения, а также о перспективах развития связей в экономической, медицинской, образовательной, туристической и других сферах.