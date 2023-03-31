Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот главе МИД Северной Македонии
Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот главе МИД Северной МакедонииГлава МИД Северной Македонии, председатель ОБСЕ Буяр Османи встретился с новозначенным послом Азербайджана в эту страну Камилем Хасыевым. Посол вручил минисру копию верительных грамот.
Глава МИД Северной Македонии, председатель ОБСЕ Буяр Османи встретился с новозначенным послом Азербайджана в эту страну Камилем Хасыевым. Посол вручил минисру копию верительных грамот.
Как передает Report, об этом министр написал в Twitter.
Было отмечено, что текущие события в регионе ОБСЕ стало основной темой на встрече.
Министр заявил о готовности двух стран к развитию экономического сотрудничества, в частности, в сфере энергетики.
W/ newly appointed Ambassador of #Azerbaijan Kamil #Khasiyev on the occasion of presenting the copies of the credentials. In focus: @OSCECiO and current developments in the #OSCE region. Readiness to develop economic cooperation, particularly in the field of energy