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Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот главе МИД Северной Македонии

Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот главе МИД Северной Македонии Глава МИД Северной Македонии, председатель ОБСЕ Буяр Османи встретился с новозначенным послом Азербайджана в эту страну Камилем Хасыевым. Посол вручил минисру копию верительных грамот.
Внешняя политика
31 марта 2023 г. 16:20
Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот главе МИД Северной Македонии

Глава МИД Северной Македонии, председатель ОБСЕ Буяр Османи встретился с новозначенным послом Азербайджана в эту страну Камилем Хасыевым. Посол вручил минисру копию верительных грамот.

Как передает Report, об этом министр написал в Twitter.

Было отмечено, что текущие события в регионе ОБСЕ стало основной темой на встрече.

Министр заявил о готовности двух стран к развитию экономического сотрудничества, в частности, в сфере энергетики.

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador hands copies of credentials to North Macedonian foreign minister

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