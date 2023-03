Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот главе МИД Северной Македонии

Глава МИД Северной Македонии, председатель ОБСЕ Буяр Османи встретился с новозначенным послом Азербайджана в эту страну Камилем Хасыевым. Посол вручил минисру копию верительных грамот.

Как передает Report, об этом министр написал в Twitter.

Было отмечено, что текущие события в регионе ОБСЕ стало основной темой на встрече.

Министр заявил о готовности двух стран к развитию экономического сотрудничества, в частности, в сфере энергетики.