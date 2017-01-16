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    Посол Азербайджана вручил копии верительных грамот главе МИД Грузии

    Дурсун Гасанов выразил готовность содействовать развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях

    Баку.16 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе встретился с новоназначенным послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым.

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Грузии, посол представил министру копии верительных грамот.

    В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили существующий уровень дружбы и сотрудничества между странами. Министр подчеркнул важность активизации межгосударственных и межрегиональных связей. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Министр иностранных дел Грузии пожелал успехов в будущей деятельности послу Азербайджана.

    В свою очередь, посол Дурсун Гасанов выразил готовность содействовать развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях.

    Д.Гасанов приступит к своей дипломатической миссии в Грузии  после вручения верительных грамот президенту страны.

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