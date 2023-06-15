Посол Азербайджана во Франции ответила депутатам-республиканцам в известном французском издании

15:26

Ответ посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой на статью, опубликованную 13 июня 2023 года во французской газете Le Figaro депутатами-республиканцами, опубликовано в известном издании этой страны L'Opinion.

Как сообщает Report, в материале посла говорится, что давление со стороны определенных радикальных и националистических групп на французских депутатов в ущерб жизненно важным и национальным интересам армянского народа опасно для демократии и мира.

Статья, опубликованная 12 июня на сайте газеты "Le Figaro" и 13 июня в самой газете депутатами-республиканцами, содержит неточную информацию, наносящую ущерб чести всех азербайджанцев во Франции.

В письме говорится, что инициированный депутатами-республиканцами "сигнал тревоги" основан на дезинформации и служит интересам маргинальных и радикальных сил, которые рассказывают эти мифы для предотвращения установления прочного мира в регионе Южного Кавказа:

"В то время, когда впервые за последние 30 лет появилась историческая возможность достижения мира между Арменией и Азербайджаном, открытия новой страницы для развития и сотрудничества во всем регионе, эти радикальные силы занимают деструктивную позицию только с целью обеспечения своего политического присутствия. Хочу напомнить, что в начале 1990-х годов Азербайджанская Республика, только что восстановившая свою независимость, столкнулась с беспрецедентной военной агрессией со стороны Армении, в результате которой было оккупировано 20 процентов принадлежащих Азербайджану международно признанных территорий. Около миллиона азербайджанцев, ставших жертвами этнических чисток, проводимых Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, нарушившей территориальную целостность и суверенитет страны, стали беженцами и вынужденными переселенцами. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, за которые проголосовала и Франция, подтверждающие территориальную целостность Азербайджана и требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил Армении с ее суверенных территорий".

"После многочисленных военных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении, в результате начавшейся в сентябре 2020 года 44-дневной войны Азербайджан восстановил историческую справедливость, защитив свою территорию и свой народ в соответствии с положениями Устава ООН и резолюций Совета Безопасности. Несмотря на то, что наша территория была полностью разрушена, именно Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор после окончания оккупации. Для установления прочного мира в регионе Южного Кавказа важно, чтобы Армения добросовестно соблюдала нормы и принципы международного права и выполняла свои обязательства, вытекающие из международных договоров”, - говорится в письме Л.Абдуллаевой, опубликованном L'Opinion.

В письме подчеркивается, что упомянутая в статье Лачынская дорога является частью суверенной территории Азербайджана и расположена между Лачынским районом и азербайджанским городом Ханкенди: "Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному Азербайджаном, Арменией и Россией, Лачынская дорога предназначена исключительно для гуманитарных целей. Однако эта дорога использовалась для незаконных военных и коммерческих целей Армении, в частности, для перевозки боеприпасов и передвижения личного состава вооруженных сил Армении, незаконное размещение которых на территории Азербайджана продолжается. Кроме того, на территорию Азербайджанской Республики через Лачынскую дорогу с сомнительными целями, такими как подготовка и привлечение в свои ряды террористов, незаконно проникали граждане третьих стран. Ссылка в статье на так называемое “блокирование" Азербайджаном Лачынской дороги отнюдь не отражает действительности.

Азербайджанская Республика на границе с Арменией установила пропускной пункт, который действует 24/7 и используется жителями Азербайджана армянского происхождения. Как свидетельствуют многочисленные видео и фотографии, опубликованные в СМИ, Азербайджан обеспечивает свободное и безопасное движение в обоих направлениях. В постановлении Международного суда от 22 февраля 2023 года в связи с этим нет упоминания о так называемой “блокаде”, о которой говорит армянская сторона, что доказывает беспочвенность этого ложного обвинения. Установление Азербайджаном на своей суверенной территории погранично-пропускного пункта с целью обеспечения свободного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачынской дороге в обоих направлениях не противоречит постановлению Международного суда".

Кроме того, это обращение представителей правых полностью противоречит даже политике нынешних властей Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз, в том числе во время саммита Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая 2023 года, делал заявления о признании суверенитета Азербайджана над Карабахом. Эта позиция также была подтверждена президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем в заявлении, сделанном по итогам встречи в Брюсселе 14 мая.

Лица, подписавшие эту статью, также отмечают важность поддержки христианской культуры. Мы хотели бы напомнить, что Азербайджан - светская, многоконфессиональная и мультикультурная страна. Азербайджан - это страна, которая представляет собой уникальную модель сосуществования представителей различных этнических групп, религий и культур. В то же время Азербайджан вносит вклад в межрелигиозный и межкультурный диалог, содействует сохранению христианского наследия в различных странах, в том числе во Франции, говорится в материале.

В заключение указано, что "прочный мир является абсолютной необходимостью для будущего всех народов региона, в том числе армянского, и только уважение к международному праву и взятым обязательствам может привести нас к этой цели, к которой мы очень близки в этот исторический момент".