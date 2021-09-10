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Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот в МИД Венгрии

Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот в МИД Венгрии Посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде вручил копию своих верительных грамот руководителю протокольного отдела Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Ивану Медвецки.
Внешняя политика
10 сентября 2021 г. 15:06
Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот в МИД Венгрии

Посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде вручил копию своих верительных грамот руководителю протокольного отдела Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Ивану Медвецки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Венгрии в Twitter.

Отметим, что ранее Тахир Тагизаде был послом Азербайджана в Великобритании и Северной Ирландии, Ирландии, Исландии и Дании. Распоряжением от 23 июля 2021 года президент Азербайджана Ильхама Алиева назначил Т.Тагизаде новым послом Азербайджана в Венгрии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Macarıstan XİN-ə təqdim edib
Версия на английском языке Azerbaijani envoy presents copy of his credentials to Hungarian Foreign Ministry

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