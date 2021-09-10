Посол Азербайджана вручил копию верительных грамот в МИД Венгрии

Посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде вручил копию своих верительных грамот руководителю протокольного отдела Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Ивану Медвецки.

Посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде вручил копию своих верительных грамот руководителю протокольного отдела Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Ивану Медвецки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Венгрии в Twitter.

Отметим, что ранее Тахир Тагизаде был послом Азербайджана в Великобритании и Северной Ирландии, Ирландии, Исландии и Дании. Распоряжением от 23 июля 2021 года президент Азербайджана Ильхама Алиева назначил Т.Тагизаде новым послом Азербайджана в Венгрии.