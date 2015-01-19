Посол Азербайджана в Украине принял участие в Марше мира в Киеве

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли принял участие в Марше мира, прошедшем 18 января в Киеве. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, Марш мира был посвящен памяти мирных жителей, погибших в результате обстрела автобуса под Волновахой.

Выступив на марше Э. Мадатли заявил, что поддерживает инициативу мэра Киева Виталия Кличко провести данное мероприятие, поскольку и Азербайджану пришлось столкнутся с таким явлением как сепаратизм. "Мы, азербайджанцы, больше всех понимаем, что такое агрессивный сепаратизм и что такое нарушение территориальной целостности".

Посол пожелал восстановления мира в Украине: "Я желаю украинцам мира не для того, чтобы мириться с сепаратизмом и оккупацией, а для того, чтобы освободить свои территории и прекратить сепаратизм".

Шествие Марша мира прошло от парка им. Тараса Шевченко до Майдана Незалежности, где днем также состоялся молебен, зажжение свечей и возложение цветов в память погибших.