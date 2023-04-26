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Посол Азербайджана в Украине пока не вернулась в Киев

Посол Азербайджана в Украине пока не вернулась в Киев Ситуация в Украине очень тяжелая. Я уже несколько месяцев не нахожусь там, меня вызвали в Баку. Если посчитают нужным, я вернусь в Украину.
Внешняя политика
26 апреля 2023 г. 14:16
Посол Азербайджана в Украине пока не вернулась в Киев

Ситуация в Украине очень тяжелая. Я уже несколько месяцев не нахожусь там, меня вызвали в Баку. Если посчитают нужным, я вернусь в Украину.

Как сообщает Report, об этом сказала чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова журналистам в Баку.

По ее словам, многие граждане Азербайджана все еще находятся в Украине: "Я регулярно поддерживаю связь с родителями молодых людей, и советую им пока не ехать в Украину".

Посол отметила, что в боевых действиях в Украине могут принимать участие только азербайджанцы, являющиеся гражданами этой страны: "Законодательство Азербайджана не предусматривает участие граждан страны в вооруженных конфликтах на территории других государств. Эти лица считаются наемниками".

Ахундова отметила, что в Киеве ситуация немного лучше, поскольку украинская армия может отразить большинство атак с помощью систем ПВО: "В Киеве люди живут так, как будто и вовсе нет войны. Это напоминает мне Первую карабахскую войну".

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Версия на английском языке Azerbaijani Ambassador to Ukraine has not yet returned to Kyiv
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri hələ də Kiyevə qayıtmayıb

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