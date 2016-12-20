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    Посол Азербайджана в Турции принял участие в церемонии отправки тела убитого посла России на родину

    В аэропорту Анкары Эсенбога проходит церемония отправки тела убитого посла России на родину

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Атака на посла России демонстрирует варварское лицо терроризма". 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Анкаре, дуайен аккредитованного в Турции дипкорпуса Фаиг Багиров на церемонии отправки тела убитого накануне посла России Андрея Карлова на родину.

    Отметим, церемония проходит в эти минуты в аэропорту Анкары "Эсенбога" .

    Посол Азербайджана призвал международное сообщества сплотиться, чтобы вместе противостоять подобным вызовам, с которыми мир сталкивается сегодня.

    Он выразил уверенность, что этот террористический акт будет расследован должным образом и виновные понесут соответствующее наказание.

    Ф.Багиров отметил, что посол Андрей Карлов был не только талантливым дипломатом, но и выдающейся личностью: "Он всегда будет жить в наших сердцах".

    Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен накануне в ходе фотовыставки в Анкаре. 

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