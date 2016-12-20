Посол Азербайджана в Турции принял участие в церемонии отправки тела убитого посла России на родину

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Атака на посла России демонстрирует варварское лицо терроризма".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Анкаре, дуайен аккредитованного в Турции дипкорпуса Фаиг Багиров на церемонии отправки тела убитого накануне посла России Андрея Карлова на родину.

Отметим, церемония проходит в эти минуты в аэропорту Анкары "Эсенбога" .

Посол Азербайджана призвал международное сообщества сплотиться, чтобы вместе противостоять подобным вызовам, с которыми мир сталкивается сегодня.

Он выразил уверенность, что этот террористический акт будет расследован должным образом и виновные понесут соответствующее наказание.

Ф.Багиров отметил, что посол Андрей Карлов был не только талантливым дипломатом, но и выдающейся личностью: "Он всегда будет жить в наших сердцах".

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен накануне в ходе фотовыставки в Анкаре.