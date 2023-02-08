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Посол Азербайджана в Турции прибыл в Газиантеп

Посол Азербайджана в Турции прибыл в Газиантеп Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов прибыл в Газиантеп
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 16:13
Посол Азербайджана в Турции прибыл в Газиантеп

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов прибыл в Газиантеп.

Как сообщает сотрудник Report из Газиантеп, по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения, произошедшего в Турции и повлекшего многочисленные жертвы, приземлится в аэропорту.

Посол прибыл в Газиантеп для участия в приеме гуманитарного груза.

Как заявил турецкому бюро Report заместитель губернатора Газиантепа Мухаммет Энер, гуманитарная помощь будет распределена по регионам, пострадавшим от землетрясения, в координации с местным отделением Турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

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Версия на английском языке Azerbaijani ambassador to Turkiye arrives in Gaziantep
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Qaziantepə gedib

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