Посол Азербайджана в Турции прибыл в Газиантеп

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов прибыл в Газиантеп

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов прибыл в Газиантеп.

Как сообщает сотрудник Report из Газиантеп, по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, самолет с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения, произошедшего в Турции и повлекшего многочисленные жертвы, приземлится в аэропорту.

Посол прибыл в Газиантеп для участия в приеме гуманитарного груза.

Как заявил турецкому бюро Report заместитель губернатора Газиантепа Мухаммет Энер, гуманитарная помощь будет распределена по регионам, пострадавшим от землетрясения, в координации с местным отделением Турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).