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Посол Азербайджана в Турции посетил памятник Ходжалы

Посол Азербайджана в Турции посетил памятник Ходжалы Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов посетил парк "Азербайджан-Карабах" и памятник Ходжалинскому геноциду в Денизли.
Внешняя политика
23 февраля 2022 г. 16:52
Посол Азербайджана в Турции посетил памятник Ходжалы

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов посетил парк "Азербайджан-Карабах" и памятник Ходжалинскому геноциду в Денизли.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, посла сопровождали представители губернатора Денизли и студенты.

Рашад Мамедов выразил удовлетворение любовью жителей Денизли к Азербайджану:

"Мы возводим эти памятники для того, чтобы каждый знал - такие преступления против человечества, как Ходжалинский геноцид, не должны повторяться".

Дипломат отметил, что виновники этой трагедии до сих пор остаются безнаказанными: "Мы должны требовать, чтобы виновные понесли наказание за учиненное преступление".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Ambassador to Turkey visits Khojaly monument
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xocalı abidəsini ziyarət edib

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