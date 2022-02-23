Посол Азербайджана в Турции посетил памятник Ходжалы

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов посетил парк "Азербайджан-Карабах" и памятник Ходжалинскому геноциду в Денизли.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов посетил парк "Азербайджан-Карабах" и памятник Ходжалинскому геноциду в Денизли.

Как сообщает Report со ссылкой на DHA, посла сопровождали представители губернатора Денизли и студенты.

Рашад Мамедов выразил удовлетворение любовью жителей Денизли к Азербайджану:

"Мы возводим эти памятники для того, чтобы каждый знал - такие преступления против человечества, как Ходжалинский геноцид, не должны повторяться".

Дипломат отметил, что виновники этой трагедии до сих пор остаются безнаказанными: "Мы должны требовать, чтобы виновные понесли наказание за учиненное преступление".