Посол Азербайджана в Турции обсудил с коллегой из Черногории двусторонние отношения

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов обсудил с коллегой из Черногории Перишей Кастратовичем двусторонние отношения, а также перспективы сотрудничества между двумя странами.
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"Посол Рашад Мамедов принял посла Черногории Перишу Кастратовича. На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям между Азербайджаном и Черногорией и новых возможностях сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Напомним, что ранее азербайджанский дипломат обсудил с заместителем министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи сотрудничество в рамках ОБСЕ.