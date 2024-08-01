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Посол Азербайджана в Турции обсудил с коллегой из Черногории двусторонние отношения

Посол Азербайджана в Турции обсудил с коллегой из Черногории двусторонние отношения Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов обсудил двусторонние отношения со своим коллегой из Черногории, а также новые возможности для сотрудничества двух стран.
Внешняя политика
1 августа 2024 г. 00:12
Посол Азербайджана в Турции обсудил с коллегой из Черногории двусторонние отношения

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов обсудил с коллегой из Черногории Перишей Кастратовичем двусторонние отношения, а также перспективы сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщила в соцсети Х пресс-служба азербайджанской дипмиссии.

"Посол Рашад Мамедов принял посла Черногории Перишу Кастратовича. На встрече состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям между Азербайджаном и Черногорией и новых возможностях сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее азербайджанский дипломат обсудил с заместителем министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи сотрудничество в рамках ОБСЕ.

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