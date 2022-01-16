Посол Азербайджана в Турции: Наша политика должна отвечать дружбе и братству наших народов

Наша политика должна отвечать дружбе и братству наших народов.
Посол назвал примерным турецко-азербайджанское братство. "Без Турции не будет Азербайджана. Без Азербайджана Турция будет слабой. Турция не представляет угрозы ни для одного государства, она преодолевает угрозы. Турецко-азербайджанское братство является примерным", - сказал он.
Говоря о совместных проектах, реализуемых двумя странами, посол сказал, что Азербайджан в Турции только в энергетический сектор вложил 19,5 млрд долларов США. По его словам, азербайджанская армия построена по турецкому образцу.