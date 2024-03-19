Посол Азербайджана в статье для бахрейнской газеты подчеркнул значимость XI Глобального Бакинского форума

В бахрейнской газете The Daily Tribune опубликована статья посла Азербайджана в Саудовской Аравии и Бахрейне Шахина Абдуллаева об XI Глобальном Бакинском форуме, который был организован Международным центром Низами Гянджеви под патронатом президента Ильха

В бахрейнской газете The Daily Tribune опубликована статья посла Азербайджана в Саудовской Аравии и Бахрейне Шахина Абдуллаева об XI Глобальном Бакинском форуме, который был организован Международным центром Низами Гянджеви под патронатом президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report , в материале акцентируется внимание на том, что в форуме на тему "Восстановление раздробленного мира" (Fixing The Fractured World) приняли участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – в целом свыше 350 гостей из более чем 70 стран мира.

Посол Ш.Абдуллаев в своей статье также подчеркивает, что в рамках форума были обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. Также были проведены дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции.

В материале также приводятся выдержки из выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева: "XI Глобальный Бакинский форум уже много лет назад превратился в одну из ведущих международных конференций мирового масштаба. Думаю, что Глобальный Бакинский форум сегодня стоит в одном ряду с такими ведущими международными форумами, как Давосский всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности. Что касается потенциала Международного центра Низами Гянджеви и списка участников, то ежегодные обсуждения в Баку помогают лучше понимать различные важные международные вопросы".

Дипломат также напоминает, что в Баку недавно было проведено 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Азербайджан по-прежнему играет важную роль в энергетической безопасности европейских стран. Более того, как показала эта встреча, Азербайджан сейчас успешно переходит к экспорту зеленой энергии, и Президент нашей страны говорит, что именно богатые углеводородами страны должны играть ведущую роль в этом процессе", - констатировал посол Ш.Абдуллаев.

Он добавил, что в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан были обсуждены логистические проекты.

"Это не просто смелые идеи, а уже существующие транспортные коридоры, которые имеют беспрецедентную актуальность и востребованность на фоне российско-украинской войны и событий в Красном море", - говорится в статье.